Задержан виновник ДТП со смертельным исходом в Глданском районе Тбилиси

Молодую беременную женщину сегодня на большой скорости сбила машина в тбилисском районе Глдани. Женщина, которой было 25 лет, погибла на месте.

По сообщению МВД, водитель машины задержан. Очевидцы утверждают, что он был пьян, но официальных данных экспертизы пока нет. Идет следствие, пишет агентство «Новости-Грузия».

Автомобиль, ехавший на большой скорости, также столкнулся с прицепом, в результате чего грузовик потерял управление и повредил трубу газопровода.

Газораспределительная компания Tbilisi Energy подтвердила, что во время аварии была повреждена газовая труба, в связи с чем возникла угроза взрыва. Газ был перекрыт, на место выехали представители компании.