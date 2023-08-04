Силы обороны подключились к ликвидации последствий стихии в Шови

Силы обороны Грузии подключились к ликвидации последствий природной катастрофы в Онском муниципалитете, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

По информации Минобороны, в направлении Шови уже отправился инженерно-боевой батальон Восточного командования со специальной техникой и средствами.

«На основании распоряжения премьер-министра, получив приказы министра обороны и командующего Силами обороны, в направлении Шови уже выехал инженерно-боевой батальон Восточного командования со специальной техникой и средствами. Военные инженеры везут для передвижения в оползневой зоне пехотные понтонные мосты.

Для участия в спасательных работах в Шови с базы Копитнари направляется личный состав 102-го батальона территориальной обороны Национальной гвардии. Подразделение оснащено спасательным оборудованием последнего поколения, которое грузинской стороне передало Королевство Дания. Личный состав также прошел специальную подготовку под руководством инструкторов Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД.

Инженерно-боевые батальоны Восточного и Западного командований и командование логистического обеспечения войск находятся в полной готовности к проведению ликвидационных работ со специальной военной техникой и средствами, которые по поступлению задания включатся в спасательные мероприятия и работы по расчистке», - говорится в информации.