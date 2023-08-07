Власти Грузии снова пообещали создать систему оповещения о стихийных бедствиях

Министр окружающей среды и природных ресурсов Отар Шамугия сегодня заявил, что система мониторинга и раннего оповещения о стихийных бедствиях появится в Грузии в скором времени, но не назвал конкретных сроков.

«Очень скоро страна будет полностью охвачена системой мониторинга, у нас будет полная информация, и, по рекомендации экспертов, в наиболее критических местах будут установлены системы раннего оповещения», – цитирует министра агентство «Новости-Грузия».

Шамугия отметил, что процесс создания системы начался с 2014 года. По его словам, все пришлось делать почти с нуля, и власти начали с создания 200 гидрометеорологических станций и установки двух современных радаров.

Одновременно он сказал, что в случае с Шови система раннего предупреждения бы не помогла, настолько стремительно все произошло. Министр также утверждал, что это место никогда не считалось опасным.

Журналисты напомнили, что в 2018 году Леван Давиташвили, тогда занимавший пост министра, также обещал систему оповещения в течение 2-3 лет. На это Шамугия отметил, что «процесс идет, эту работу невозможно выполнить за день или за год».

Вопрос о том, что Грузии необходима система оповещения о возможных стихийных бедствиях, снова стал актуальным после катастрофы в высокогорном поселке Шови 3 августа. В этот момент здесь отдыхали до 300 человек. 210 были эвакуированы, 18 человек обнаружены мертвыми, еще 16 спасатели продолжают искать.