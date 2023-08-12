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Бывший президент ЮАР освобожден из-за нехватки мест в тюрьме

Джейкоб Зума

Бывший президент Южной Африки 81-летний Джейкоб Зума освобожден от отбывания наказания в тюрьме по причине «нехватки мест» в пенитенциарных учреждениях.

Ранее он был освобожден условно-досрочно по медицинским показаниям, но суд признал незаконным такое решение.

На сей раз министр юстиции Рональд Ламола заявил, что Зуму освободили от отбывания наказания в связи с переполненностью тюрем.

Бывший президент был официально включен в программу освобождения преступников «с низким уровнем опасности для общества». Программа осуществляется с апреля этого года с целью «разгрузки» тюрем. По данным властей ЮАР, за прошедшие месяцы из камер были освобождены 9 тысяч человек.

По словам Ламолы, решение об освобождении Зумы было принято без вмешательства со стороны политиков. К тому же бывший президент Южной Африки не пользовался в тюрьме никакими привилегиями.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на южноафриканский департамент тюрем, количество заключенных в Южной Африке в настоящее время на 47% превышает официальную вместимость.

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