«Тбилисоба» обойдется городскому бюджету в 3 миллиона лари

30 сентября и 1 октября мероприятия в рамках празднования дня города – «Тбилисоба» пройдут на площади Орбелиани, в парке Рике и во Дворце государственных церемоний (авлабарская резиденция). При этом мэрия Тбилиси планирует выплатить организаторам мероприятий за соответствующие услуги 3 140 175 лари без тендера.

«Ввиду специфики мероприятий, большинство запланированных мероприятий представляют из себя авторский продукт. Кроме того, параллельно с вышеперечисленными мероприятиями возникают вопросы сотрудничества с квалифицированными исполнителями, что, в свою очередь, приводит к ограничению во времени. Исходя из этого невозможно было заранее спланировать закупку», — так мэрия обосновывает свое решение.

В информации, опубликованной на сайте Агентства по закупкам, говорится, что в рамках празднования «Тбилисоба» запланированы: концерты разных жанров, электронные live-шоу, театрализованные представления и спектакли. Кроме того, будут организованы детские развлекательные мероприятия и обустроены гастрономические зоны, фестиваль сладостей, выставка-продажа «Тбилисское разнообразие». Так же состоится торжественный концерт, на котором пройдет церемония награждения почетных граждан Тбилиси и будет показан мюзикл «А вот и мы – мама мия!».