Швейцария не признает паспорта, выданные РФ в оккупированных регионах Украины и Грузии

Швейцария не будет признавать паспорта, выданные Россией в оккупированных регионах Украины и Грузии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета Швейцарии.

«Люди из оккупированных Россией регионов Украины или сепаратистских регионов Грузии больше не смогут получить шенгенскую визу или пересечь внутреннюю шенгенскую границу по проездному документу, выданному Россией», - говорится в заявлении.

Отмечается, что речь идет об обычных и дипломатических паспортах, видах на жительство для лиц без гражданства, свидетельства на возвращение и удостоверения личности моряков, пишет «ИнтерпрессНьюс».

Для оккупированных территорий Украины не будут признаваться документы с разной датой оформления в зависимости от того, когда они были оккупированы Россией, а для оккупированных территорий Грузии определена единая дата 26 августа 2008 года.

«В августе 2008 года Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми странами… Швейцария считает эти регионы неотъемлемой частью Грузии», - говорится в заявлении.