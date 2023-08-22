Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

В зоне грузино-осетинского конфликта задержаны двое граждан Грузии

Иллюстративное фото

Представители властей самопровозглашенной республики Южная Осетия задержали двух граждан Грузии возле села Ахалубани Горийского муниципалитета.

По данным Службы государственной безопасности Грузии, после получения информации об инциденте была активирована «горячую линию», оперируемая Миссией наблюдателей ЕС.

«О незаконных действиях были проинформированы международные партнеры и сопредседатели Женевских международных дискуссий в Женеве. На данном этапе задействованы все существующие механизмы для скорейшего освобождения незаконно удерживаемых лиц. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на российской оккупационной силе», - говорится в информации СГБ.

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG