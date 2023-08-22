В зоне грузино-осетинского конфликта задержаны двое граждан Грузии

Представители властей самопровозглашенной республики Южная Осетия задержали двух граждан Грузии возле села Ахалубани Горийского муниципалитета.

По данным Службы государственной безопасности Грузии, после получения информации об инциденте была активирована «горячую линию», оперируемая Миссией наблюдателей ЕС.

«О незаконных действиях были проинформированы международные партнеры и сопредседатели Женевских международных дискуссий в Женеве. На данном этапе задействованы все существующие механизмы для скорейшего освобождения незаконно удерживаемых лиц. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на российской оккупационной силе», - говорится в информации СГБ.