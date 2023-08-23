Советник Байдена: Украина методично освобождает свои территории

Соединенные Штаты не считают, что на поле боя в Украине сложилась патовая ситуация. Об этом заявил во вторник советник президента Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время пресс-брифинга.

По словам Салливана, Украина освобождает свои территории «на методичной, систематической основе». Салливан подтвердил, что российская армия пытается проводить наступления на северо-востоке, но СВУ эффективно их отражает, в свою очередь, проводя успешные наступательные операции на юго-востоке.

Отвечая на вопрос о том, испытывают ли в Белом доме разочарование в связи с медленным темпом украинского наступления, Салливан подчеркнул, что Соединённые Штаты предлагают Украине советы, решения о том, как действовать принимает она сама.

Ранее в августе администрация Джо Байдена запросила Конгресс о выделении 24 миллиардов долларов, часть из которых пойдет на помощь Украине. Как заявил Джейк Салливан, несмотря на отдельные голоса критиков, администрация уверена, что в Конгрессе есть двухпартийное большинство, поддерживающее украинскую политику Белого дома, и готовое поддерживать и защищать Украину.