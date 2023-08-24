Ника Гварамия награжден медалью за заслуги перед украинским народом

В День независимости Украины медиа-менеджер, основатель телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия награжден медалью Верховной Рады Украины за заслуги перед украинским народом, сообщает SOVA.

«Я очень рад и горд! Рада Украины наградила меня медалью за заслуги перед украинским народом. Я – первый грузин, получивший эту награду, но эту награду заслужил не только я, но телеканал «Мтавари» и все грузинские критические СМИ!» - написал Ника Гварамия в соцсети.

С наградой Нику Гварамия поздравил руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия:

«Поздравляю Нику Гварамия с заслуженной наградой! Он первый гражданин Грузии, получивший единственную награду Рады - медаль за заслуги перед украинским народом. Мы очень редко и только в особых случаях вручаем эту награду иностранным гражданам. Борьба Ники против России, его отношение к украинскому народу и его вклад в борьбу за свободу Украины являются именно таким особым случаем и награда вполне заслужена. Неслучайно председатель Верховной Рады наградил Нику в День Независимости Украины. Удачи Нике и победы в борьбе за свободу!» - пишет Арахамия.