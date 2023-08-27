Директора детсада в Гали Лонду Думава уволили якобы за «мошенничество». Об этом сообщает телеграм-канал «Новости – ЧП Абхазия» со ссылкой на ресурс «Нужная газета». Заведующую детсадом «Свирель» 22 августа уволил и.о. главы администрации Гальского района. За поддержкой она обратилась к президенту самопровозглашенной республики Абхазия.

Это – второе увольнение Лонды Думава. Преследование жительницы Гальского района началось 9 месяцев назад после того, как она отказалась подписывать «накладные, в которых не указывалась цена продуктов и их количество» для воспитанников детского сада. В феврале за это Думава был объявлен приговор с формулировкой «за ненадлежащее поведение на совещании у замглавы администрации и куратора отдела образования и культуры Галского района Кортава Д.С.». Тогда же был подписан первый «приказ» об увольнении Лонды Думава, который она опротестовала и продолжила работу.

Новый приказ от 25 августа 2023 года подписан в ускоренном режиме – за неделю до начала учебного года в оккупированной Абхазии. В этот раз ее обвиняют в «мошенничестве». По словам Лонды Думава, эти обвинения «абсолютно беспочвенны» и что ее увольнение «никак не связано с ее работой».

«Кстати, глава отдела образования Екатерина Габелия за несколько месяцев до первого увольнения наградила Лонду Думава грамотой – лучшая заведующая детским садом. И еще. Логично предположить, что факт мошенничества устанавливается следственными органами, а не районным отделом образования. А так как никакого расследования не проводилось, то Лонда Думава намерена подать жалобу на действия начальника отдела образования Екатерину Габелия в прокуратуру и обратиться с исковым заявлением в суд о нарушении ее трудовых прав и необоснованном увольнении», - пишет телеграм-канал.

Сообщается, что на следующей неделе Лонда Думава может выступить на пресс-конференции.

В своем обращении к Аслану Бжания заведующая детсадом просит о помощи в борьбе с «бесчинствами» в Гальском районе.

«Нас не уважают, нам ломают жизни! Под символом «я – власть» беспредельничают. Я, Думава Лонда Рениковна, 12 лет работала в детском саду 7 «Свирель» в г.Гал. И 12 лет служила честно, воспитывая детей, думая, что это мой вклад строительство в будущее страны! За что меня уволили, очернив мое достоинство? Где правда и где справедливость? Управление РОНО не считается с законом!!! Увольняют по личной неприязни! За 12 лет ни одного нарекания со стороны контролируемых органов! Скажите, Аслан Георгиевич, мы будем и дальше так жить? В стране, где нет законов и совести! Только личные интересы!!!» - пишет Лонда Думава в своем обращении к Бжания.