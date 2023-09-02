Georgian Wings приступает к регулярным рейсам Тбилиси-Баку

Грузинская авиакомпания Georgian Wings приступает к прямым регулярным рейсам Тбилиси-Баку. Первый рейс запланирован на 6 сентября, сообщает SOVA.

Полеты будут осуществляться по направлению Тбилиси-Баку-Тбилиси и Тбилиси-Гянджа-Тбилиси - 7 раз в неделю. Однако на первом этапе количество рейсов будет три в неделю (каждую среду, пятницу и воскресенье).

Обслуживать пассажиров будет итало-французский самолет ATR72-500, рассчитанный на 72 человека. Стоимость билета - 89 евро.

В авиакомпании заявили, что спрос на авиаперевозки между Грузией и Азербайджаном высок и является «приоритетным направлением для авиакомпании».

В настоящее время авиакомпания выполняет 12 регулярных внутренних рейсов по направлению Тбилиси-Батуми-Тбилиси.