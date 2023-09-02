В Южной Осетии простились с добровольцем Артуром Хачировым, погибшим в Украине

В самопровозглашенной республике Южная Осетия сегодня, 2 сентября, проводили в последний путь погибшего на войне в Украине добровольца Артура Хачирова. Артуру было 33 года. У него осталось пятеро детей.

Соболезнования родным и близким погибшего выразили президент Алан Гаглоев, председатель парламента республики Алан Алборов, депутаты парламента, министр обороны Марат Павлов и другие руководители министерств и ведомств.

Указом главы республики Артур Хачиров награжден (посмертно) медалью «Защитнику Отечества», пишет информагентство «Рес».