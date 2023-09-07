ЕСПЧ не установил нарушений в деле «Ника Мелия против Грузии»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал решение по делу «Ника Мелия против Грузии». Страсбургский суд не выявил нарушений Европейской конвенции по правам человека.

Мелия указывал, что его заключение под стражу было необоснованным и носило политический характер. Речь шла о возможном нарушении статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и статьи 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) европейской конвенции.

Бывший лидер «Единого национального движения» Ника Мелия обвинялся в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».

После того, как Мелия отказался выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения, его отправили под стражу. Освобождение политика было одним из пунктов соглашения, подписанного при посредничестве ЕС 19 апреля 2021 года между правящей партией «Грузинская мечта» и представителями оппозиции. Деньги на залог (40 тысяч лари, более 11,6 тысячи долларов) выделил Европейский фонд для демократии (European Endowment for Democracy), после чего Мелия вышел на свободу.