Референдума не будет – абхазский ЦИК аннулировал регистрацию инициативной группы

Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия аннулировала регистрацию инициативной группы по проведению референдума.

Как сообщалось ранее, ЦИК зарегистрировал инициативную группу 4 июля. В её состав вошли 36 человек. Вопрос, который предлагалось вынести на референдум, звучал так: «Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия?»

По информации избирательной администрации, в предусмотренный законодательством двухмесячный срок инициативная группа не предоставила в ЦИК необходимые документы и подписные листы. В связи с этим было принято решение аннулировать регистрацию данной инициативной группы.

Согласно абхазскому законодательству, право назначения референдума принадлежит президенту, а на референдум выносятся «предложения по особо важным государственным вопросам». Инициативной группе при этом необходимо собрать как минимум 10 тысяч подписей.