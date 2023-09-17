В столица Армении проходят выборы в Совет старейшин

Сегодня, 17 сентября, в Ереване проходят выборы Совета старейшин (муниципальное собрание), сообщает Радио Азатутюн. В выборах принимают участие 14 политических сил (13 партий и один блок).

Первые номера в списках кандидатов каждой политической силы в случае победы силы также претендуют на должность мэра армянской столицы.

Кандидатом в градоначальники от правящей партии «Гражданский договор» является действующий вице-мэр Тигран Авинян.

Аналитики отмечают, что одним из его главных соперников является бывший мэр Еревана Айк Марутян (партия «Национальный прогресс»).

Среди кандидатов в мэры также бывшая министр труда и социальных вопросов Мане Тандилян (партия «Страна для жизни») и бывший депутат от оппозиционного блока «Айастан» («Армения») Андраник Теванян (блок «Мать Армения»).

В выборах также участвуют: «Европейская партия Армении» (кандидат в мэры – лидер партии Тигран Хзмалян), партия «Демократическая консолидация» (кандидат в мэры – лидер партии Сурен Петросян), партия «За социальную справедливость» (кандидат в мэры – лидер партии Арман Гукасян), партия «Сила родины» (кандидат в мэры – бывший прокурор Нелли Арутюнян), партия «Общественный голос» (кандидат в мэры – председатель партии Артак Галстян), партия «Победа» (кандидат в мэры – бывший глава ереванского административного района Кентрон Виктор Мнацаканян), партия «Республика» (кандидат в мэры – бывший министр юстиции Артак Зейналян), партия «Единая Армения» (кандидат в мэры – председатель партии Ерванд Тарвердян), партия «Просвещенная Армения» (кандидат в мэры – член правления партии, член Совета старейшин Еревана Давид Хажакян) и партия «Справедливая Армения» (кандидат в мэры – председатель партии Норайр Норикян).

Сегодняшним выборам предшествовала 24-дневная избирательная кампания. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ваагн Овакимян накануне заявил, что избирательная кампания прошла относительно корректно и в спокойной атмосфере.

Согласно ЦИК, в выборах имеют право участвовать 824 250 жителей Еревана.

Как сообщили в ЦИК, в качестве наблюдателей за выборами аккредитованы три армянские и две международные организации. Согласно ЦИК, аккредитование на освещение выборов и голосования получили 40 местных и три зарубежных СМИ.

Голосование на выборах в Совет старейшин Еревана завершится в 20:00.

Совет старейшин Еревана состоит из 65 депутатов и избирается сроком на 5 лет.