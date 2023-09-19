«Слышу взрывы с разных сторон, мощно работает артиллерия» – журналист из Карабаха

«Азербайджан, выдвинув ложное обвинение в терроризме против Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], в данный момент открыл огонь по различным военным объектам, используя различные средства и вооружения», – написал в Facebook депутат армянской оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Тигран Абрамян.

По словам Абрамяна, выбраны приоритетные цели, по которым в настоящее время ведется обстрел.

«На данный момент неясно, подвергаются ли нападениям и гражданские объекты, но удары продолжаются», – написал оппозиционный депутат.

О стрельбе Радио Азатутюн рассказал также независимый журналист из Нагорного Карабаха Марут Ванян.

«В этот момент в Степанакерте (азербайджанское название – Ханкенди) слышны звуки взрывов, дети и родители быстро спустились в подвал. С моего балкона со стороны Шуши я слышу звуки взрывов с разных сторон, звуки первых взрывов были слышны очень близко, звуки не прекращаются. Мощно работает артиллерия, ведется непрерывная стрельба», – сообщил Ванян.

Между тем, Министерство обороны Азербайджана заявило, что карабахские силы ведут огонь из артиллерийских установок по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении Агдамского района.

«В указанном направлении принимаются ответные меры», – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, которое приводят местные СМИ.

Ранее в Баку заявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе.