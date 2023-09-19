Рейс Тбилиси-Баку: в Карабахе не подтверждают применение радиопомех

В Минобороны Азербайджана заявили о применении карабахскими силами радиопомех против системы спутниковой навигации пассажирского самолета, выполнявшего рейс по маршруту Тбилиси–Баку. Инцидент произошел 18 сентября вечером, сказано в сообщении, опубликованном азербайджанским ведомством 19 сентября утром.

«Незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, в очередной раз были применены радиопомехи против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов авиакомпаний, выполнявших полеты с использованием воздушного пространства Азербайджана.

В результате применения радиопомех 18 сентября с 20:28 до 20:34 возникли сбои в системе GPS-навигации пассажирского самолета типа E-190 авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии», выполнявшего рейс по маршруту Тбилиси-Баку», – говорится в сообщении.

В Министерстве обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявили, что сообщение – «полностью лживое», так как самолет, выполняющий рейс по маршруту Тбилиси-Баку, даже близко не подлетает к карабахской территории.

«Систематическим распространением подобных лживых заявлений Азербайджан стремится отвлечь внимание международного сообщества от гуманитарной катастрофы, вызванной незаконной блокадой Лачинского коридора, и подготовить информационную базу для очередной провокации», – заявили в карабахском ведомстве.

Грузинские ведомства сообщение пока не комментировали. «Эхо Кавказа» пытается перепроверить информацию в Тбилиси.