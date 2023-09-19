Захарова: Баку заранее не предупреждал Москву о боевых действиях в Карабахе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Азербайджан лишь за несколько минут до начала боевых действий в Карабахе предупредил об этом российских миротворцев.

«В СМИ распространяются сведения о том, что азербайджанская сторона якобы «заблаговременно» предупредила российских миротворцев о сегодняшней «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Это не соответствует действительности. Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий», – написала Захарова в телеграм-канале.

Минобороны Азербайджана ранее объявило «антитеррористическую операцию» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. В МИД Азербайджана заявили, что «единственный способ добиться мира и стабильности в регионе – это безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана, роспуск сепаратистского режима».

Бывший глава правительства непризнанной республики Рубен Варданян сообщил, что регион находится под артиллерийским обстрелом. В Степанакерте (азербайджанское название – Ханкеди) объявлена воздушная тревога.