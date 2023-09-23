Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с госсекретарем США

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщает пресс-служба армянского премьера, собеседники обсудили сложившуюся в непризнанном Нагорном Карабахе гуманитарную ситуацию, а также вопросы, связанные с повесткой защиты прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.

«Были также затронуты перспективы мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, региональная безопасность, а также вопросы двусторонней повестки Армения-США», - говорится в сообщении.