В Тбилиси готовятся к концерту Бруно Марса

Концерт Бруно Марса состоится 1 октября на «Динамо-Арене» в Тбилиси в рамках государственного проекта Starring Georgia, осуществляемого совместно с командой Black Sea Arena.

В мэрии Тбилиси сообщают, что в этот день, в связи с концертом Бруно Марса, часть автобусов будет работать до 02:00.

«Автобусы будут курсировать с восьми вечера до более продолжительного времени с запланированными интервалами в период пиковых нагрузок. Я думаю, что это важное решение — поддержать людей, пришедших на концерт», — заявил градоначальник Каха Каладзе.

Бруно Марс – один из самых влиятельных артистов нашего времени, на его счету 15 премий «Грэмми», четыре премии Brit Awards, множество музыкальных наград и четыре мировых рекорда Гиннеса.

«Благодаря синтезу поп-музыки R&B, фанка и соула американский музыкант стал любимым исполнителем для представителей разных поколений. Он легко получил статус звезды благодаря альбомам Doo-Wops & Hooligans, Unorthodox Jukebox и 24K Magic», – писала ранее группа Black Sea Arena в фейсбуке.

Цена билетов на концерт исполнителя варьировалась от 125 до 1450 лари.