В Сухуми прошел парад в честь 30-летия победы в грузино-абхазской войне

Сегодня, 30 сентября, в Сухуми прошел военный парад в честь 30-летия победы в грузино-абхазской войне. Шествие открыли бывшие бойцы и командиры Гумистинского и Восточного фронтов.

Военный парад начался с движения пеших колонн парадного расчета.

Перед трибуной прошли пешая колонна военнослужащих управления Минобороны и Генштаба самопровозглашенной республики Абхазия, военнослужащие абхазских ВВС, военнослужащие Артиллерийской группы Минобороны. Вслед за ними по площади прошли комендантская рота Генштаба абхазских вооруженных сил во главе с майором Эмзаром Бебия и военнослужащие Командно-разведывательного центра Минобороны.

В параде также принял участие парадный расчет военнослужащих Минобороны самопровозглашенной республики Южная Осетия во главе с подполковником Ахсаром Джиоевым.

По площади Свободы прошли военнослужащие государственной службы обороны. Далее торжественным маршем по площади прошли пешие колонны 7-й Краснодарской, Краснознаменной, орденов Кутузова и Красной Звезды военной базы Министерства обороны Российской Федерации, базирующейся в республике с 2010 года.

Продолжили парадное шествие личный состав пограничного отряда абхазской СГБ, военнослужащие Погрануправления ФСБ РФ в Абхазии, сухумский особый казачий отдел Кубанского казачьего войска в Абхазии, атаманом которого является полковник Роман Рабая. По площади прошел парадный расчет Таможенного комитета, личный состав МВД.

Во главе колонны Специального отряда быстрого реагирования шел командир СОБР, подполковник милиции Дадын Чачхалия. Перед трибунами прошла колонна личного состава Высшей школы милиции МВД им. Виталия Смыр, колонну личного состава МЧС возглавлял замминистра, генерал-майор Нугзар Эмурхба. Продолжила парадное шествие колонна военнослужащих Центра специального назначения СГБ во главе с полковником Джоном Атумава, а также парадный расчет Сухумского высшего общевойскового командного училища.

Прохождение пеших колонн парадного расчета завершил сводный оркестр абхазского и российского министерств обороны. Дирижировали оркестрами заслуженный артист Абхазии, майор Давид Терзян и капитан Артем Попов.

На смену пешим парадным расчетам заступила техника, стоящая на вооружении абхазской армии: новое подразделение ВС РА – авиационная эскадрилья беспилотных летательных аппаратов; гаубичная батарея дивизиона Д-30 и батарея Д-44 противотанкового дивизиона; командно-штабные машины (Р-142), предназначенные для обеспечения управления войсками и организации связи в оперативно-тактическом звене управления, как автономно, так и в составе узла связи.

Следом на площадь выехали колонна подвижных средства технического обслуживания, ремонта и эвакуации, парадные расчеты боевых машин пехоты – БМП-1 и БМП-2. В парадном строю по площади проехали танкисты. В конце шествия пять экипажей вертолетов и звено самолетов синхронно пролетели над площадью Свободы в боевом порядке. Завершился парад прохождением колонн «Бессмертного полка», пишет информагентство «Апсныпресс».

Главнокомандующий вооруженными силами, президент Аслан Бжания вместе с Министром обороны, генерал-полковником Владимиром Ануа спустились с трибуны и направились к командирам воинских частей, только что прошедших по площади, и поблагодарили их за службу и отличную подготовку к параду.

30 сентября в Абхазии отмечают День победы и независимости. В самопровозглашенной республике проходят мероприятия, приуроченные к 30-летию победы в грузино-абхазской войне.

Война в Абхазии длилась 13 месяцев и 13 дней. Сухуми пал 27 сентября 1993 года после захвата Дома правительства. Были расстреляны председатель Совета министров Абхазской Автономной Республики Жиули Шартава, мэр Сухуми Гурам Габескирия и 27 сотрудников кабинета министров.