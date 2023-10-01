Глава МНЕС: Призываем Сухуми и Цхинвали освободить задержанных граждан Грузии

Глава МНЕС (Миссия наблюдателей ЕС) в Грузии в своем выступлении по случаю 15-й годовщины создания мониторинговой миссии ЕС призвал Сухуми и Цхинвали освободить задержанных властями самопровозглашенных республик на линии де-факто границ граждан Грузии. Димитриос Карабалис сообщил, что, по данным МНЕС, на данном этапе в Абхазии находятся 4, а в Южной Осетии - 5 граждан Грузии.

Как он отметил в своем выступлении по случаю 15-летия создания Миссии наблюдателей ЕС, произвольные задержания являются проблемным вопросом, продолжаясь вдоль обеих линий разделения, пишет «ИнтерпрессНьюс».

«Если посмотреть на 2023 год, то к этому времени в Южной Осетии было 26 задержаний, в Абхазии - 7. В настоящее время, как нам известно, в Южной Осетии 5 задержанных граждан Грузии, в Абхазии - 4. Число задержанных в последние годы постепенно сокращалось, но основная причина этого в том, что по сравнению с предыдущими годами меньше пытаются пересечь административную пограничную линию. С одной стороны, пересечение усложнилось из-за увеличения количества заграждений, колючей проволоки и наблюдательных вышек. С другой стороны, люди более испуганы. Люди знают, что может случиться, если они попытаются пересечь. Это печальный факт, но задержания эффективное сдерживающее средство.

Позитивным является то, что в августе мы увидели освобождение продолжительно задержанных г-на Натадзе и г-на Чхиквадзе. Оба они были задержаны в декабре 2021 года. Миссия активно призывает к освобождению всех задержанных и хорошему обращению с ними», - сказал Димитриос Карабалис.

По его словам, несмотря на относительную стабильность, многие вызовы все еще существуют или со временем возросли.

«Как известно, наши наблюдатели много разговаривают с местным населением. Мы прислушиваемся к их заботам, проблемам и страхам – стараемся узнать их потребности и помочь по возможности. К сожалению, мы узнали от них, что уровень изоляции, отдаления или даже отчуждения между общинами, живущими по разные стороны административных линий, не снизился, а растет.

В позитивном плане следует отметить, что с августа прошлого года частично открылись пункты пропуска вдоль линии административной границы с Южной Осетией – с 20-го до конца каждого месяца, а также во время таких религиозных праздников, как православная Пасха или Ломисоба. Несмотря на этот факт, свобода передвижения пострадавшего от конфликта населения по-прежнему ограничивается также из-за сложных, несправедливых и длительных процедур получения необходимых для пересечения документов, т.н. пропусков. Более того, несколько закрытий пунктов пропуска в этом году показали, насколько хрупкими являются эти механизмы: самопровозглашенные регионы, например, в одностороннем порядке закрыли пункты пропуска в апреле после общественных протестов в Тбилиси и в июне во время восстания группы Вагнера в России.

Конечно, Миссия наблюдателей ЕС совместно с ОБСЕ продолжает призывать к восстановлению функционирования пунктов пропуска полностью. Мы подчеркиваем, что большая свобода передвижения значительно улучшит повседневную жизнь пострадавшего от конфликта населения вдоль административных границ», - сообщил Димитриос Карабалис.