Смоленская область и район Сочи подверглись атакам беспилотников

Представители российских властей в воскресенье заявили о сбитых беспилотниках над Смоленской областью и Краснодарским краем в районе Сочи. Украинские СМИ со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Минобороны страны заявляют об ударе по стоянке российских вертолетов в районе Адлера. Независимой информации о результатах ударов беспилотников пока нет.

Минобороны России утром 1 октября сообщило о трех сбитых дронах в Смоленской области, а затем о еще двух сбитых в регионе беспилотниках. Также Минобороны заявило о сбитом беспилотнике в Краснодарском крае. Ведомство при этом не уточнило, есть ли разрушения и пострадавшие.

Мэр Смоленска Александр Новиков написал в телеграме, что над областным центром и в его пригородах были сбиты пять беспилотников, что соответствует информации Минобороны. Он призвал жителей города «сохранять спокойствие и без необходимости не покидать жилые дома, а также воздержаться от загородных поездок». Почему не рекомендуется покидать дома, если атака уже отражена, он не пояснил. Губернатор области Василий Анохин написал, что пострадавших нет.

Издание «Агентство» утверждает, что беспилотники атаковали Смоленский авиазавод, входящий в госкорпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Информации о последствиях атаки на данный момент нет. В сети распространялись видео из Смоленска, на которых виден дым - неясно, возник ли он в результате падения сбитого беспилотника или же удара.

В аэропорту Сочи, расположенном в Адлере, утром в воскресенья из-за угрозы удара БПЛА был задержан вылет 14 самолетов, один рейс отменили. Момент взрыва беспилотника попал на видео, которое публикует «База». Телеграм-канал «ЧП Сочи» пишет, что «На территории международного аэропорта произошло падение неизвестного объекта», а «громкий хлопок и небольшой столб дыма были замечены жителями Адлерского района».

При этом источники в ГУР Украины утверждают, что «в результате атаки украинских беспилотников есть попадание по стоянке российских вертолетов в районе Адлера в российском Сочи». Пока нет подтверждений того, что беспилотников было несколько и что вертолеты были повреждены.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян утверждает, что «ударный беспилотник» ночью упал «прямо напротив» ее «родового дома в Адлере». По мнению Симоньян, это событие приближает «ядерный ультиматум» (кто должен его выдвинуть и с какими требованиями, она не пояснила). Она не пояснила, идет ли речь о беспилотнике, сбитом, как утверждается, над аэродромом, или о каком-то другом. Несколько недель назад Симоньян утверждала, что сбитый беспилотник упал на соседней улице с ее домом в Истринском районе Подмосковья.