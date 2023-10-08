Президент Азербайджана: Южному Кавказу нужен мир

Находящийся с визитом в Грузии президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что Южному Кавказу нужен мир, и если Армения согласится, то Баку «немедленно» приступит к двусторонним и трехсторонним встречам в Грузии - стране, которая предложила сторонам роль посредника.

Алиев отметил, что необходимо активно работать над мирным соглашением с Арменией. По словам главы азербайджанского государства, участие Грузии в армяно-азербайджанском вопросе необходимо, и он выразил благодарность премьеру Ираклию Гарибашвили за его готовность оказать им помощь и за роль Грузии в качестве посредника, пишет SOVA.

«Южному Кавказу нужен мир. Мы всегда поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Грузии. Точно так же, как Грузия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

В международных организациях мы всегда поддерживаем друг друга и по всем другим вопросам, которые отвечают интересам наших стран, наших народов, и мы стоим плечом к плечу друг с другом. Это основополагающий принцип международного права. Нарушения международного права и территориальной целостности абсолютно неприемлемы, и у нас есть согласие и полная договоренность по этому поводу.

Сегодня мы говорили о нормализации ситуации между Арменией и Азербайджаном. Вторая война, которая произошла в Нагорном Карабахе, привела к восстановлению нашей территориальной целостности.

В прошлом месяце мы восстановили суверенитет всей страны, и сегодня мы должны активно работать над мирным соглашением с Арменией, и я надеюсь, что мы его достигнем. Таким образом, мы создадим политическую среду на Южном Кавказе, где будет осуществляться трехстороннее сотрудничество с участием Азербайджана - Армении и Грузии.

Это возможно, и нам не хватало этой возможности, друзья, потому что Азербайджан был оккупирован в течение многих лет, и эта ситуация не позволяла нам предпринять шаги по нормализации, но пришло время дать нам момент, чтобы не упустить эту возможность.

Как вы знаете, сегодня несколько стран и международных организаций выступают в роли посредников в процессе нормализации. Грузия и Азербайджан занимают позицию согласия, это беспристрастная позиция по отношению к территориальной целостности наших стран, и мы принимаем любую помощь.

Но моя идея заключается в том, что самый правильный выбор, будь то исторические аспекты или другие, - нам нужно участие Грузии в этой ситуации, и я благодарю премьер-министра за готовность оказать помощь. Это - страна, которая готова, и мы ожидаем того же от Армении, и если Армения согласится, мы немедленно начнем двусторонние и трехсторонние встречи здесь, в Грузии», - заключил президент Алиев.