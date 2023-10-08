Ильхам Алиев: У нас есть большие планы в энергетике и по другим направлениям

Находящийся в Грузии с визитом президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о совместных энергетических и транспортных проектах на брифинге, проведенном совместно с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси. Алиев акцентировал внимание на углублении сотрудничества в этом плане, передает Общественный вещатель.

«Сегодня мы делаем все для обеспечения энергетической безопасности в разных странах. В этом мы тоже сотрудничаем и углубляем сотрудничество, это составная часть нашей повестки дня, и с радостью примем участие и у нас есть желание участвовать в тех инфраструктурных проектах, которые обсуждались, будь то порт Анаклия или любое другое направление. Мы владеем портом Кулеви на побережье Черного моря в Грузии, мы также можем расширить этот порт и это еще больше укрепит и усилит наше сотрудничество.

По направлению железной дороги Баку-Тбилиси мы увеличим производительность в пять раз, и сделаем все для этого. Это будет самый крупный компонент в направлении развития нашего Среднего коридора.

По направлению энергетики, которое является традиционным направлением и сферой, мы уже говорили о зеленой энергетике. И здесь Грузия и Азербайджан, два братских народа, согласовано работают с европейской нацией, и в ближайшие месяцы мы завершим технико-экономическое исследование этого проекта. Я уверен, что очень скоро мы сможем добиться ощутимых результатов в виде инвестиций, которые уже запланированы, и это будет в направлении энергетики, зеленого энергопровода, коридора, который укрепит нашу энергетическую безопасность, безопасность Грузии, Азербайджана и стран-партнеров.

Все эти проекты, которые реализуются в Грузии, Азербайджане и наших странах-партнерах, имеют жизненно важное значение не только для Южного Кавказа, но и для Евразийского континента, и мы готовы направить наши усилия в этом направлении. Наша политическая воля очень велика, используя и расширяя существующую инфраструктуру, развивая нашу дружбу и стратегическое партнерство, мы сможем это сделать», - сказал Ильхам Алиев.