Джо Байден: «Мы не позволим тиранам типа Путина взять верх»

У Соединённых Штатов есть обязанность поддержать Израиль и Украину – демократии, ставшие объектом атак со стороны террористов и диктаторского режима, заявил в четверг вечером президент США Джо Байден, обращаясь к американцам из Белого дома.

Почему это важно для Америки? Потому что, когда террористы и диктаторы не расплачиваются за свои поступки они идут дальше, подчеркнул президент Байден. Президент США обратился к стране из Овального кабинета Белого дома, чтобы разъяснить американцам, что поддержка и помощь двум ближайшим союзникам – в национальных интересах Соединенных Штатов.

«История учит нас, что когда террористы не расплачиваются за террор, когда диктаторы не несут расплаты за агрессию, это влечет новый хаос и смерть, новые разрушения. Они не останавливаются, и цена и угрозы Америке и миру возрастают», – заявил Джо Байден. Он напомнил о том, что недавно бывший президент России Медведев назвал Эстонию, Латвию и Литву балтийскими провинциями России.

По словам президента Байдена, если США отвернутся от Украины и Израиля, то они поставят под угрозу американское лидерство, на котором зиждется мировая стабильность, союзнические отношения, которые обеспечивают безопасность США и американские ценности. Он объявил о направлении в Конгресс запроса об экстренном выделении средств на помощь Израилю и Украине. Президент вспомнил о своем визите в Киев в годовщину российского вторжения в Украину: «Я не чувствовал себя одиноким, я чувствовал, что я привез американскую идею, американскую надежду людям, которые борются за те же идеалы, за которые мы боролись 250 лет назад: свободу, независимость, самоопределение».

Это было первое прямое обращение президента Байдена к американцам с объяснением важности поддержки Украины. Несмотря на то, что подавляющее большинство американских законодателей выступает за помощь Украине, в последнее время в Конгрессе США более слышны скептические голоса, задающие вопрос как долго эта неограниченная поддержка будет продолжаться, опросы общественного мнения в США свидетельствуют о падении уровня поддержки идеи выделения значительных средств на помощь Украине. Обращение президента было отчасти ответом на подобные настроения.

«Мы не можем и не позволим террористам из ХАМАС, тиранам типа Путина взять верх. Я этого не допущу! Мы не можем забыть о том, кто мы. Мы - Соединенные Штаты Америки. Нет ничего, чего мы не могли бы добиться», – закончил свою речь президент США Джо Байден.