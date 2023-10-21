На саммите США-ЕС заявлено о поддержке евроатлантической перспективы Грузии

США и Евросоюз продолжают полностью поддерживать территориальную целостность, суверенитет и евроатлантическую перспективу Грузии, говорится в совместном заявлении лидеров Соединенных штатов и ЕС на саммите, прошедшем в Вашингтоне, пишет SOVA.

Основная тема саммита США-ЕС – война Израиля и ХАМАС, однако стороны обсудили и другие важные вопросы.

«Соединенные Штаты Америки, Европейский союз и его государства-члены, которые представляют около 800 миллионов граждан, объединены ценностями и связаны самыми динамичными экономическими отношениями на Земле. Мы подтверждаем нашу приверженность Трансатлантическому партнерству. Со времени последнего саммита США-ЕС в июне 2021 года мир изменился как никогда раньше, и в ответ мы предприняли амбициозные шаги. Мы работаем вместе, чтобы обеспечить мир, стабильность и процветание в регионе, во всем мире, в том числе при непоколебимой поддержке Украины…

Мы продолжаем полностью поддерживать территориальную целостность, суверенитет и евроатлантическую перспективу Грузии. Мы подтверждаем нашу общую приверженность стабильности на Западных Балканах, нашу поддержку перспектив ЕС в этом регионе. Все партнеры должны продолжать осуществлять необходимые реформы для продвижения вперед по европейскому пути», - говорится в заявлении.