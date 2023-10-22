Лаша Жвания: Полеты из Израиля в Грузию не являются проблемой

Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания называет сообщения о «закрытии» израильского аэропорта неверными. «Информация о закрытии аэропорта не соответствует действительности», - заявил он.

«Новость в том, что компания Georgian Airways прекратит осуществление прямых авиарейсов - она переносит рейсы в направлении Ларнака-Тбилиси, выполняет дополнительные рейсы», - отметил дипломат.

По словам Лаши Жвания, вылететь из Израиля в Грузию можно альтернативным путем - рейсы ежедневно выполняются компаниями «EL AL», «Israir» и «Аirki», пишет SOVA.

Жвания сообщает, что за последние две недели более 11 000 человек прибыли из Израиля в Грузию - в Батуми, Кутаиси и Тбилиси.

«Мы также следим за социальной сетью, и если кто-то не может подключиться к горячей линии, мы узнаем через социальную сеть о нуждах конкретных людей», - отмечает посол Грузии в Израиле.

По словам Жвания, ситуация в Израиле по-прежнему напряженная, как и 10 дней назад. Обострение отмечается на севере страны.