Футзал: Грузия и Армения получили технические поражения от УЕФА

Сборные Грузии и Армении по футзалу получили от УЕФА технические поражения со счетом 0:5 в матчах группы Е элитного раунда квалификации ЧМ-2024 против Португалии и Финляндии. Причина – нарушения правил натурализации игроков.

Сборные Португалии и Финляндии подали протест из-за нарушения со стороны Грузии и Армении раздела 38 Правил европейской квалификации ЧМ-2024 – «Право на участие игроков». Решение УЕФА не уточняет, сколько игроков не могли участвовать в матчах и кто именно. В составе грузинской и армянской сборных выступают натурализованные бразильцы.

Отметим, что Грузия в вышеуказанном матче проиграла Португалии со счетом 2:4, а Армения уступила Финляндии 2:3.

Турнирная таблица группы Е Элитного раунда

1. Португалия – 12 очков,

2. Грузия – 7 очков,

3. Финляндия – 4 очка,

4. Армения – 0 очков.

Заключительные два тура квалификации ЧМ-2024 пройдут в декабре.