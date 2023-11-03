В Грузии задержан гражданин США, обвиненный в тяжких преступлениях

В Грузии задержан гражданин Соединенных Штатов Америки, разыскиваемый Интерполом по красному циркуляру за тяжкие преступления. В операции по задержанию участвовали сотрудники Центрального управления криминальной полиции МВД совместно с сотрудниками региональной службы безопасности дипломатической службы посольства США.

В грузинском МВД сообщают, что ордер на арест включает четыре обвинения от штата Техас: сексуальное домогательство в отношении несовершеннолетнего, сексуальное насилие при отягчающих обстоятельствах в отношении несовершеннолетнего (до 14 лет), нападение на члена семьи путем удушения (попытка удушения) и нападение при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия.

Ордер на арест также включает семь обвинений в штате Луизиана: представление ложных публичных записей, фальсификация документов путем мошенничества и два пункта обвинения в краже на сумму от 5000 до 25 000 долларов.

«Проведенное расследование установило, что обвиняемый въехал в Грузию в апреле 2023 года. Он пересек границу Грузии еще до того, как его объявили в международный розыск. В Международный розыск обвиняемый был объявлен Генеральным секретариатом Интерпола по красному циркуляру от 27 июня 2023 года. Грузия, как страна-член Интерпола, активно участвовала в операции по розыску преступника. На данный момент задержанный переведен в пенитенциарное учреждение, в отношении него проводятся предусмотренные законом процедуры по экстрадиции», — отмечается в заявлении МВД.