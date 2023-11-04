Президент Грузии предлагает создать двухпалатный парламент

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предлагает внести изменения в государственный порядок и создать двухпалатный парламент. Глава государства отметила, что в стране не существует «реального самоуправления», пишет SOVA.

«Мы меняем режимы и конституции в соответствии с тем, что нам не понравилось от предыдущих правителей, если нам не нравился президент и если он был сверх-президентом, то мы хотим парламент.

Теперь парламент нам может не понравиться из-за вчерашних или позавчерашних непристойных замечаний, и можем решить, что мы предпочитаем другую систему. <> Мое личное мнение - в том, что нам нужны две палаты в парламенте, поэтому, пока не будет второй палаты, у нас не будет местного самоуправления в реальности.

Сегодня же нам нужно создать - говорю это теоретически - и сегодня же надо сказать и показать нашим оккупированным территориям, каким будет их место там. И оставить их место открытым, но изменить систему, чтобы дать этой стране больше возможностей для политического развития.

С 2006 года я думала об этом, и ничего не изменилось. И если не местная демократия и самоуправление, если не новые политики придут оттуда, тогда мы будем кружиться по этому кругу», - заявила Саломе Зурабишвили.