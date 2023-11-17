Взрыв в Ереванском госуниверситете – один человек погиб

В результате взрыва, произошедшего сегодня утром в здании Ереванского государственного университета, погиб один человек и трое получили ранения.

Армянская служба Радио свобода со ссылкой на МВД сообщает, что взрыв произошел в помещении на цокольном этаже факультета химии, которое использовалось в качестве насосной станции. Сотрудник факультета погиб на месте. От дыма, возникшего в результате пожара, пострадали три человека, в том числе прибывший на место полицейский.

По информации МВД Армении, пожар был вскоре потушен. Ведется расследование по установлению причины взрыва.