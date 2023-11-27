Шторм в Абхазии: спасатели устраняют последствия стихии

Мощный семибалльный шторм бушует в акватории Гагры. Серьезный ущерб нанесён прибрежной инфраструктуре и частным домовладениям, сообщили в МЧС самопровозглашенной республики Абхазия

По информации ведомства, волны заливали насосные и трансформаторные подстанции, центральный водовод города.

Спасатели устраняют последствия непогоды. Несколько человек были эвакуированы из зоны подтопления.

Стихия причинил частичный ущерб и нескольким домовладениям в Сухуми. Один дом затопило в районе Маяка. Из-за подтопления были эвакуированы два человека.