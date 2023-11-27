Шторм в Абхазии: спасатели устраняют последствия стихии

Мощный семибалльный шторм бушует в акватории Гагры. Серьезный ущерб нанесён прибрежной инфраструктуре и частным домовладениям, сообщили в МЧС самопровозглашенной республики Абхазия
По информации ведомства, волны заливали насосные и трансформаторные подстанции, центральный водовод города.
Спасатели устраняют последствия непогоды. Несколько человек были эвакуированы из зоны подтопления.
Стихия причинил частичный ущерб и нескольким домовладениям в Сухуми. Один дом затопило в районе Маяка. Из-за подтопления были эвакуированы два человека.
- Из-за шторма в Батуми поврежден городской бульвар, подтоплены улицы. В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии призвали жителей прибрежных районов воздержаться от передвижения вдоль береговой линии.
- Из-за сильного шторма в аннексированном Севастополе в Аквариуме-музее погибли около 800 животных.
- Из-за стихии погиб один крымчанин, вышедший смотреть на волны, ещё как минимум десять пострадали. Около 500 тысяч жителей полуострова остались без электричества.
- Мощный циклон с Чёрного моря принёс снегопад в Москву. В Гидрометцентре России его назвали «одним из сильнейших, которые вообще бывали в конце ноября».
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