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Шторм в Абхазии: спасатели устраняют последствия стихии

Черное море во время шторма, иллюстративное фото
Черное море во время шторма, иллюстративное фото

Мощный семибалльный шторм бушует в акватории Гагры. Серьезный ущерб нанесён прибрежной инфраструктуре и частным домовладениям, сообщили в МЧС самопровозглашенной республики Абхазия

По информации ведомства, волны заливали насосные и трансформаторные подстанции, центральный водовод города.

Спасатели устраняют последствия непогоды. Несколько человек были эвакуированы из зоны подтопления.

Стихия причинил частичный ущерб и нескольким домовладениям в Сухуми. Один дом затопило в районе Маяка. Из-за подтопления были эвакуированы два человека.

  • Из-за шторма в Батуми поврежден городской бульвар, подтоплены улицы. В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии призвали жителей прибрежных районов воздержаться от передвижения вдоль береговой линии.
  • Из-за сильного шторма в аннексированном Севастополе в Аквариуме-музее погибли около 800 животных.
  • Из-за стихии погиб один крымчанин, вышедший смотреть на волны, ещё как минимум десять пострадали. Около 500 тысяч жителей полуострова остались без электричества.
  • Мощный циклон с Чёрного моря принёс снегопад в Москву. В Гидрометцентре России его назвали «одним из сильнейших, которые вообще бывали в конце ноября».

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