Блинкен провел телефонные разговоры с Пашиняном и Алиевым

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По информации Госдепартамента, Блинкен и Пашинян «обсудили содействие США усилиям по достижению прочного и достойного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном».

«Госсекретарь подтвердил неизменную поддержку Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Армении и подчеркнул усилия по расширению двустороннего сотрудничества с Арменией, поскольку мы содействуем ее видению процветающего и демократического будущего», – говорится в заявлении.

В разговоре с Алиевым Блинкен приветствовал «приверженность президента Алиева заключению прочного и достойного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией».

«Госсекретарь признал, что этот длительный конфликт причинил страдания как азербайджанцам, так и армянам, и подчеркнул преимущества, которые мир сможет дать всем в регионе», – говорится в заявлении американского ведомства.

Блинкен также обсудил с Алиевым темы, вызывающие обеспокоенность в отношениях между двумя странами, он «говорил о возможностях укрепления сотрудничества, особенно вокруг мирного процесса», и подчеркнул важность взаимодействия на высоком уровне.

Азербайджанское агентство Trend пишет, что Блинкен попросил дать разрешение на визит помощника государственного секретаря США Джеймса О'Брайена в декабре в Азербайджан «с целью нормализации отношений».

«Президент Ильхам Алиев согласился с этим предложением с одним условием, что после этого визита будет снят необоснованный запрет на визиты высокопоставленных официальных лиц Азербайджана в США. Государственный секретарь Блинкен принял это», – передает Trend.

Кроме того, Trend пишет, что «стороны провели обмен мнениями об очередной встрече комиссий по делимитации государственной границы», которая состоится 30 ноября на границе Армении и Азербайджана.