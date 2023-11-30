«Мемориал» признал журналистку Алсу Курмашеву политзаключённой

Правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал» признал журналистку Татаро-башкирской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода Алсу Курмашеву политической заключенной.

Курмашева, которая имеет гражданство США и России, с конца октября находится в СИЗО в Казани по обвинению в нарушении законодательства об «иностранных агентах». Журналистку обвиняют в том, что она не подала российским властям документы для включения самой себя в реестр «иностранных агентов». Это первое уголовное дело по этой статье в России, которое возбудили против журналиста.

Руководитель правозащитного проекта «Поддержка политзаключённых. Мемориал» Сергей Давидис заявил «Idel.Реалии», что правозащитники приняли такое решение, так как считают незаконным уголовное преследование и лишение свободы в связи с неисполнением так называемой обязанности о добровольной декларации себя как «иностранного агента».

Это «проявление авторитарных и даже тоталитарных тенденций, которые во множестве сейчас видны в современной России», считают в «Мемориале».

По этой статье всем, кто занимается сбором публичных сведений о военно-технической деятельности России грозит тюрьма, если они заранее не попросят Минюст включить их в реестр «иностранных агентов». Эта статья — опосредованный запрет на сбор любой информации, касающейся военной тематики, даже не относящейся к гостайне, отмечают правозащитники.



Курмашеву преследуют за то, что она занималась журналистской деятельностью. Её уголовное дело — предупреждение для всех журналистов, в особенности тех из них, кто работает с иностранными СМИ и пишет о войне, считают в «Мемориале».

Правозащитники призывают российские власти прекратить уголовное преследование Алсу Курмашевой , а её - освободить.

Ранее правозащитная организация «Репортёры без границ», «Коалиция женщин в журналистике», Национальный пресс-клуб, Комитет по защите журналистов и еще 12 организаций обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену с призывом «ускорить процесс и немедленно объявить» журналистку Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашеву «неправомерно задержанной. Признание американского гражданина «неправомерно задержанным» означает, что власти США будут официально добиваться его освобождения от властей соответствующего иностранного государства.