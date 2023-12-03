Фильм «Улыбающаяся Грузия» получил специальный приз Евросоюза

Фильм Луки Берадзе «Улыбающаяся Грузия» получил специальный приз Евросоюза в рамках Тбилисского международного кинофестиваля.

Такой же премии была удостоена работа режиссера Аббаса Аминиса «Бесконечные границы», сообщает SOVA.

В Тбилиси завершился 24-й международный кинофестиваль. На мероприятии присутствовал посол Евросоюза в Грузии. Павел Герчинский заявляет, что в исторически важный для Грузии момент следует уделить особое внимание популяризации грузинской культуры.

Главную награду фестиваля – «Золотого Прометея» – получил фильм «Лото» (режиссер – Заза Халваши).