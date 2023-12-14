В Румынии ведутся поиски грузинского моряка, упавшего с судна

Агентство морского транспорта Грузии сообщает об инциденте, произошедшем с грузинским моряком в Румынии. Мужчина упал с корабля, находившегося в 60 морских милях от берега, в водах порта Констанцы.

В комментарии агентства грузинской службе Радио Свобода говорится, что поиски моряка продолжаются.

«Как известно, экипаж тут же попытался помочь ему своими силами, бросил спасательный круг, но моряка унесло течением и его не удалось поднять на корабль. Согласно информации, полученной от консула Грузии в Румынии и румынской морской поисково-спасательной службы, капитан корабля немедленно проинформировал соответствующие службы и находящиеся в поблизости суда о происшествии и немедленно начал спасательную операцию, которая продолжалась в течение всего дня, 13 декабря», — сообщает Агентство морского транспорта Грузии.

Операция по поиску моряка возобновилась сегодня, 14 декабря, и продолжается до сих пор.