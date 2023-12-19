Матч звезд в Батуми – легенды миланского «Интера» посетят Грузию

В Грузии стартует новый проект – «Серия легенд» (Legend Series), целью которого является «создание праздничной атмосферы в стране с участием легендарных футболистов и футбольных грандов».

Первый матч «Серии легенд» пройдет в марте 2024 года в Батуми. Бывшие звезды грузинской сборной сыграют против команды звезд миланского «Интера».

В составе хозяев сыграют лучший бомбардир сборной Грузии Шота Арвеладзе, бывший капитан и один из рекордсменов Леван Кобиашвили, экс-футболист «Манчестер Сити» Георгий Кинкладзе, бывший тренер национальной сборной Темур Кецбая.

Честь команды легенд «Интера» будет защищать обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу, бывший капитан этого клуба Хавьер Дзанетти, чемпион мира 2006 года Марко Матерацци и аргентинец Эстебан Камбьяссо, который стал обладателем «требла» (чемпионат Италии, кубок Италии, Лига Чемпионов) вместе с «Интером» в 2010 году.

Информация о точной дате проведения матча и билетах появится в январе 2024 года, передает Общественный вещатель.