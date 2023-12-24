В Батуми ураган повредил крыши домов и линии электропередач

В Батуми ликвидируют последствия стихии, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Ураганный ветер в субботу повредил крыши домов, линии электропередач, рекламные баннеры и автобусные остановки.

«Продолжаются работы по освобождению дорог от поваленных деревьев. Службы мэрии продолжают работать в чрезвычайном режиме», – сказано в сообщении.

О пострадавших в результате стихии не сообщается.

Из-за непогоды сегодня утром задержали пассажирский поезд Тбилиси-Батуми. Как пояснили в РЖД, в Махинджаури поваленное ветром дерево повредило контактную сеть. Сейчас ведутся работы по очистке путей. Движение обещают полностью восстановить к полудню, передает агентство «Новости-Грузия».

Непогода создала проблемы не только в западной, но и в восточной части страны. Сообщения о поваленных деревьях и поврежденных крышах домов поступают их Кварели, Лагодехи, Рустави, Тбилиси и других городов.

В высокогорных районах второй день продолжается сильный снегопад. Движение на отдельных участках автомагистралей парализовано.