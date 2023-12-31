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На дороге Джвари-Местиа приостановлено движение из-за обрушения части скалы

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

На дороге Джвари-Местиа обрушилась часть скалы, из-за чего на данный момент временно приостановлено движение всех видов автотранспорта.

Информацию об этом «ИнтерпрессНьюс» подтвердили в Департаменте автомобильных дорог. В Департаменте автодорог поясняют, что работы по очистке начнутся после прекращения камнепада.

Информации о пострадавших пока не распространяется.

«В настоящее время дорога закрыта. Как только камнепад прекратится, начнутся работы по очистке. На данный момент на дороге Джвари-Местиа запрещено движение всех видов автотранспорта», - отмечают в Департаменте автодорог.

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