Грузстат: цены на определенные продукты и услуги в Грузии понизились

Цены на молоко, сыр, яйца, хлеб и хлебобулочные изделия, масло и жир, овощи и сахар в 2023-ем понизились в сравнении с 2022 годом, сообщают в Национальной службе статистики Грузии.

На формирование годовой инфляции в основном повлияло изменение цен на следующие группы:

Транспорт: цены выросли на 5,1 %, что отразилось на общем индексе на 0,65 процентных пункта. Выросли цены на транспортные услуги (7,8%), эксплуатацию личного транспорта (3,7%).

Продукты питания и безалкогольные напитки: произошло снижение цен на 2,7%. Цены снизились на следующие подгруппы: масложировое (-19,2%), овощи (-9,8%), хлеб и хлебобулочные изделия (-8,0%), молоко, сыр и яйца (-3,3%), сахар, джемы и прочие сладости (-3,1%).

Между тем выросли цены на фрукты и виноград (17,3%), мясо и мясопродукты (5,6%), минеральную и родниковую воду, безалкогольные напитки и натуральные соки (3,3%).

Здравоохранение: цены в группе снизились на 3,8%. В частности, на медицинскую продукцию, оборудование и приборы (-8,9%).

Выросли цены на амбулаторно-поликлинические медицинские услуги (5,8%) и стационарные услуги (5,6%).