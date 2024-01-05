2023 год ознаменовался глубоким кризисом в главной оппозиционной силе Грузии. «Нацдвижение» покинул бывший председатель Ника Мелия, вместе с которым ушла большая группа его единомышленников. С другой стороны, в ряды ЕНД вернулись некоторые из тех, кто покинул партию в 2016 году.

Длившийся девять месяцев конфликт в «Нацдвижении» между бывшим председателем Никой Мелия и новым Леваном Хабеишвили завершился 8 декабря уходом Ники Мелия, который заявил о создании новой политической силы. Многие оппоненты власти и наблюдатели позитивно оценили его решение и увидели в будущей партии потенциал для успешного выступления на парламентских выборах в качестве третьей силы.

Открытый конфликт между двумя группировками ЕНД разразился после январских перевыборов, на которых с ощутимым перевесом победил Леван Хабеишвили.

Напомним, бывший председатель партии Ника Мелия был избран на этот пост в 2020 году путем онлайн-голосования. Поначалу все шло гладко, ситуация обострилась после заключения под стражу Михаила Саакашвили. Мелия критиковали, в том числе, и за то, что он прекратил масштабные митинги у ворот руставской тюрьмы, где содержался бывший президент, за недостаточные усилия для «освобождения Саакашвили из плена», которое он анонсировал на осень 2022 года.

В ответ экс-председатель заявлял, что в «Нацдвижении», как в «Грузинской мечте», утвердилось неформальное правление, и это стало определяющим фактором его поражения.

С самого начала усиления внутреннего противостояния Мелия открыто указывал на происходящее и обвинял в расколе партии бывшего министра обороны Давида Кезерашвили и экс-премьера Вано Мерабишвили. Непосредственно перед выборами он заявлял, что в роли его конкурентов на выборах выступали Кезерашвили и Мерабишвили, а не Леван Хабеишвили – «человек, который готов на все» ради личной выгоды. Напомним, в 2016 году именно Мелия пригласил последнего в «Национальное движение», и тогда его поразила легкость, с какой Хабеишвили ушел из партии Георгия Вашадзе «Стратегия Агмашенебели».

«Сейчас кто-то сделал ему более выгодное предложение, возможно, Вано Мерабишвили или Дато Кезерашвили», – подытожил тогда Мелия.

Необходимо отметить, что поводов для подобных заявлений бывшие министры времен правления ЕНД предоставляли немало. К примеру, бывший премьер и глава МВД Вано Мерабишвили не раз напрямую вмешивался в происходящие в партии процессы. В частности, в марте он анонсировал новые уличные акции и раскритиковал Нику Мелия.

«В Грузии только одна большая оппозиционная сила – это «Нацдвижение», партия Михаила Саакашвили, ее рейтинг в два раза больше, чем у остальных партий вместе взятых. В этой партии прошли досрочные выборы руководства, потому что прежнее руководство нашей партии, мягко говоря, действовало очень пассивно, практически не реагировало ни на войну в Украине, ни на что. В Грузии происходит много акций, партия восстанавливается, потому что на протяжении многих лет лидеры «Единого национального движения» старались не только не протестовать, но иногда даже стремились, чтобы стихийные протесты не развивались. Сейчас все изменилось, и я надеюсь, что в ближайшие месяцы вы увидите больше активности, в том числе и на улице», – предсказывал Вано Мерабишвили.

Тогда для наблюдателей оказалась сюрпризом воинственная позиция человека, не состоявшего в партийном руководстве и не участвовавшего в партийной деятельности.

Немало сделал для углубления раскола и бывший министр обороны и нынешний владелец телекомпании «Формула» Давид Кезерашвили, который в интервью своему телеканалу рассказал о своих дружеских отношениях с новым руководством «Единого нацдвижения».

Особый интерес вызвала та часть его выступления, где речь шла о предположительном финансировании грузинских политиков. По словам Кезерашвили, перед последними парламентскими выборами он оказывал определенную помощь «Нацдвижению».

«Я не был знаком с Никой Мелия, у нас не было никаких отношений после парламентских выборов 2020-го, когда он стал председателем партии. После того как он вышел из тюрьмы, встреча состоялась, я, разумеется, не отказал – просьба исходила от него, перед выборами партия нуждалась в определенной помощи. Другой заинтересованности в этой встрече у меня не было, я узнал, что (им) было нужно, мы договорились, и после отношения были нормальными», – сказал Кезерашвили.

Руководство «Нацдвижения», в отличие от многих, интервью не комментировало.

Ну и, наконец, 12 октября вскрылись детали скандальной поездки на Кипр руководителей партии на встречу с Давидом Кезерашвили.

Вернувшийся с Кипра председатель «Национального движения» рассказал в эфире телекомпании «Пирвели», что на встрече с Давидом Кезерашвили также присутствовали бизнесмены. Также в своем выступлении Хабеишвили опроверг обвинения оппонентов в том, что он якобы ездил к неформальному правителю ЕНД. Основная цель поездки, по его словам, диалог о необходимости смены режима Иванишвили, и эти бизнесмены выразили готовность профинансировать избирательную кампанию ЕНД.

Факт встречи раскритиковал бывший председатель «Нацдвижения» Ника Мелия. По словам политика, есть вопросы, на которые общество должно получить ответы.

«Для меня неприемлема политическая коррупция, превращение политики в средство зарабатывания денег и копирование олигархической системы управления Иванишвили. Когда в дом главного финансиста партии входит группа принимающих решения статусных лиц и встречается с «близкими к Бидзине бизнесменами», мы имеем право считать, что для этих политиков вполне приемлема сложившаяся в стране коррупционная система, в противном случае, они бы не пошли на это. Сегодня эти бизнесмены зарабатывают деньги, побеждая в тендерах, которые уносят жизни людей. Что нужно им от оппозиционной партии? Легитимизация деятельности Иванишвили и, в случае смены власти, защита собственных. А что нужно политикам от оппозиции? Какие цели ты, лидер партии, преследуешь, когда встречаешься с такими людьми, если для тебя неприемлемы существующая политическая коррупция и система правления? Для тебя важен демонтаж системы или смена имен и фамилий?» – обратился бывший председатель партии к действующему в социальной сети.

По сути, именно после этих слов раскол стал необратимым. Не помогло письмо основателя ЕНД Михаил Саакашвили, который пытался урегулировать кризис из больничной камеры:

«Во имя спасения Грузии мы должны объединить свои силы со всеми патриотами, но для этого сама партия должна сохранять единство. Я приветствую дискуссию и непрерывное обновление в партии, однако все это не имеет никакого отношения к пути Бокерия. Те, кто встанет на этот путь, обнулятся и закончат, как он. Главная и единственная мишень на данном этапе – российский режим!» – написал сторонникам экс-президент.

Далее, 23 ноября, в день 20-й годовщины «Революции роз», Саакашвили представил манифест, который, по его мнению, должен был подвести черту под соперничество двух группировок.

Документ назывался «Российский олигарх или Грузия – тотальная атака на систему» и состоял из 11 пунктов. В частности, в нем говорилось, что «Единое национальное движение», возглавляемое Михаилом Саакашвили и имеющее широкие легитимные руководящие органы, готовится победить на решающих для Грузии парламентских выборах 2024 года. Подписавшие манифест члены партии должны подтвердить, что активное участие Михаила Саакашвили в деятельности партии «скрепляет и укрепляет партию».

Документ заканчивался словами: «Подписывая этот манифест, мы подтверждаем, что наша деятельность будет направлена на внутрипартийное единство и консолидацию сил».

Впрочем, эффект оказался противоположным: сторонники Ники Мелия посчитали, что документ еще более затруднил решение проблемы. Бачо Долидзе сформулировал суть проблемы так:

«Мы обсудим манифест и после обдумаем, присоединиться ли к документу. Однако сразу скажу: первое, что бросается в глаза, – в манифесте нет ни слова о членах политсовета, которые после выборов председателя остались в стороне. Также не исключаю, что пункт, в котором говорится о легитимности политсовета, был добавлен группой заинтересованных лиц из-за кулис, особенно после слов Михаила Саакашвили о том, что люди были выведены из политсовета некорректно. Думаю, что добавление этого пункта произошло против воли самого Саакашвили. Также в документе нет ни слова о наших встречных предложениях, что также очень примечательно».

Как и ожидалось, сторонники Мелия проигнорировали документ: ряды партии покинули сотни членов региональных отделений партии, что формально было оформлено 8 декабря, когда на специальном брифинге Ника Мелия анонсировал несколько важных событий:

«К сожалению, и «Нацдвижение» сделало политическим стандартом олигархическое правление и кулуарное влияние, преследование инакомыслия, политическую торговлю, закрыло двери для демократии», – сказал Ника Мелия, впервые признав, что не смог с этим справиться. И заявил о создании новой партии. Большое количество покинувших ЕНД, среди которых было немало представителей партии в десяти региональных сакребуло, давали надежду на быстрое формирование новой партии. На брифинге Ника Мелия задал самый важный вопрос и сам же на него ответил: «Ухожу или нет? Да, ухожу вперед к будущему, прошлое оставляю с прошлым».

В «Нацдвижении» новость встретили с холодным осуждением, но и без вздоха облегчения. Почти все лидеры в своих заявлениях оценивали масштабы перехода к Мелия значительной части избирателей «Нацдвижения» и, соответственно, сохранения за ЕНД статуса «крупнейшей оппозиционной силы», с которым она вряд ли расстается и в будущем, несмотря на то, что ее партийный актив за эти 11 лет редел не один раз, напомнил депутат Леван Бежашвили:

«Здесь нет ничего нового – из партии вышел избирательный штаб одного кандидата. Подобное несколько раз происходило в истории «Единого национального движения», ни один из этих случаев не повлиял на партию. Такие деструктивные действия на фоне завершения 9-месячной кампании не будут иметь никакого электорального значения».

Утверждение Бежашвили поставили под сомнение некоторые бывшие члены «Нацдвижения»: ветеран грузинской политики, депутат парламентской фракции «Еврооптимисты» Роман Гоциридзе и бывший лидер фракции «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе. Они выразили уверенность в потенциале Ники Мелия и не исключили будущего сотрудничества с ним. Роман Гоциридзе высказал убеждение, что за Мелия потянется молодежь, представители либерального направления, да и для небольших партий фигура Ники Мелия окажется приемлемой, заявил Роман Гоциридзе:

«Мне Ника представляется ведущей политической силой. Его партия может стать новым политическим центром главного политического альянса, без которого невозможна будет смена власти после выборов. Конечно, это создает новую ситуацию на оппозиционном фланге и придаст жизнь новым политическим процессам».

Оппортунистам в соцсетях ответил Михаил Саакашвили. Он пообещал, что «этот режим не сломает единомышленников» и что «Нацдвижение» вместе со «Стратегией Агмашенебели» выступит единым списком на предстоящих выборах.

Упомянутая Саакашвили партия, пожалуй, единственное приобретение ЕНД за последние годы. Консультации между двумя оппозиционными партиями велись давно, поэтому новость об объединении сенсацией не стала. Георгий Вашадзе, покинувший ряды «Нацдвижения» в 2016 году, основал собственную партию и с новыми членами вновь вернулся в ЕНД, чтобы в случае успеха претендовать на пост премьер-министра.

При этом председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили пообещал, что двери коалиции остаются открытыми для других политических объединений прозападного толка:

«Мы приветствуем всех, кто видит себя в нашей платформе, а также будем рады, если отдельные прозападные партии примут конкретные предложения об объединении. Мы открыты к сотрудничеству прозападных сил, потому что основной центр борьбы против Бидзины Иванишвили и возглавляемой им русской партии будет сделан на базе «Национального движения».

Впрочем, пока другие политические силы демонстративно дистанцируются от этого политического центра. По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, происходящее в первую очередь выгодно «Грузинской мечте», поскольку одно присутствие маргинальных «нацев» Кезерашвили и Мерабишвили в рядах ЕНД позволит без труда скомпрометировать поредевшие ряда некогда правящей партии:

«Расколовшееся «Национальное движение» уже не будет единоличным ведущим субъектом на оппозиционном фланге. В каких бы пропорциях ни разделилась партия, у обеих частей будет шанс преодолеть пятипроцентный барьер на выборах. В оппозиции создастся новая реальность – перестанет существовать доминантная сила, что откроет возможности для образования новых коалиций к выборам 2024-го, а это хорошо для страны».

По словам наблюдателей, перспективы новой политической команды, которую Ника Мелия пообещал сформировать к февралю, пока неясны. Многое будет зависеть от того, кто окажется рядом с политиком и какую стратегию он изберет.

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