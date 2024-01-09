Германия одобрила лишь 0.3% заявок граждан Грузии на получение убежища

По числу просителей убежища в ФРГ Грузия занимает шестое место. Об этом свидетельствуют данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии.

По информации ведомства, всего в 2023 году было получено 351 915 заявок от просителей убежища, что на 51,1% больше, чем в предыдущем году.

По статистике, 329 120 человек впервые попросили убежища, а 22 795 обратились с заявкой о продлении срока пребывания в стране.

Мигранты из Сирии занимают первое место среди просителей убежища в Германии (104 561 человек). Далее следуют Турция (62 624), Афганистан (53 582), Ирак (12 360) и Иран (10 206).

Из Грузии, которая находится на шестом месте, за убежищем в Германии в 2023 году обратились 9399 человек, из них 8414 – впервые. Лишь 0,3% заявок из Грузии были одобрены.

Федеральное ведомство Германии по миграции и беженцам опубликовало статистику и за последние три месяца 2023 года, согласно которой число просителей убежища из Грузии снизилось. В октябре 2023 года за убежищем обратились 448 человек, в ноябре – 417, а в декабре – 351.

В 2023 году Германия объявила Грузию безопасной страной, что облегчит депортацию граждан Грузии после отказа в убежище.