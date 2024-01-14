Партийная делегация «Грузинской мечты» отправилась в Китай

Делегация правящей партии во главе с председателем «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе отправилась в Китайскую Народную Республику, пишет Общественный вещатель Грузии.

По сообщению пресс-службы партии, делегация проведет в Пекине и Шанхае встречи высокого уровня. В том числе состоятся встречи с председателем департамента международных связей Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао и его заместителем Сунь Хайяном, вице-президентом Центра исследований развития Госсовета Чанг Лаймином и заместителем председателя Постоянного совета Всекитайского собрания народных представителей Сяо Цзе.

В составе грузинской делегации - первый заместитель председателя парламента Георгий Вольский, заместитель председателя парламента Ираклий Чиковани, председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, председатель отраслевого комитета экономики и экономической политики Давид Сонгулашвили, председатель комитета по аграрным вопросам Нино Цилосани и первый заместитель председателя комитета по спорту Виктор Саникидзе.

Визит депутатов «Грузинской мечты» в Китайскую Народную Республику продлится с 14 по 20 января, сообщили в пресс-службе партии.