Врачи проводят акции против сноса Республиканской больницы в Тбилиси

Акция врачей против сноса Республиканской больницы в Тбилиси продолжается. Участники митинга заявляют, что 26 января, в 3 часа возле Министерства здравоохранения состоится более масштабная акция, митинги могут пройти и у зданий других госучреждений, пишет SOVA.

Протест продолжится до тех пор, пока не будут предприняты конкретные шаги, заявил в интервью грузинским СМИ врач Малхаз Гогуа.

«Мы знаем, что некоторые вопросы решаются не в Минздраве, поэтому акции, вероятно, будут запланированы возле Дома правительства, и могут принять более радикальный характер. Мы приглашаем всех присоединиться к этому протесту. Это касается не только сотрудников и врачей Республиканской больницы, страна остается без крупнейшей государственной клиники как минимум на 4 года, и мы не можем этого допустить».