В Украине погибли еще два грузинских бойца, сообщает «Грузинский легион», воюющий против агрессии России. Это - Зураб Циклаури и Гоча Жвания.

«Зура Циклаури и Гоча Жвания погибли на передовой Восточного фронта. Они воевали в составе «Грузинского легиона» в Украине с 2014 года. «Грузинский легион» выражает свои соболезнования семьям погибших. Слава героям!» - говорится в сообщении.

По данным телеканала «Формула», с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день на войне против российской агрессии в Украине погибли уже 58 грузинских бойцов.