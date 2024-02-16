В парламенте Грузии обсуждают выполнение рекомендаций Еврокомиссии

В парламенте Грузии проходит очередное заседание по вопросу выполнения девяти рекомендаций Еврокомиссии. Как заявил перед началом заседания спикер парламента Шалва Папуашвили, на повестке дня – изменения, связанные со Специальной следственной службой, Службой защиты персональных данных, а также обсуждение Закона об общих судах.

«Мы попросили представителей Антикоррупционного бюро, Службы специальных расследований и Службы по защите персональных данных присутствовать на этой встрече, чтобы обсудить с ними, что можно изменить, улучшить в этом отношении. Мы обсудим и обменяемся мнениями по всем этим вопросам, если есть дополнительные идеи, мы готовы их выслушать», – заявил Шалва Папуашвили.

При этом спикер парламента подчеркивает, что «рекомендации Венецианской комиссии носят рекомендательный характер, а комиссия не является законодательным органом Грузии»

«Мы принимаем рекомендации как советы, которые мы можем принять во внимание, а можем и не принять. У нас есть один подход, с которым мы согласны с ЕС в отношении рекомендаций Венецианской комиссии. Мы либо следуем рекомендациям Венецианской комиссии, либо, если не выполняем, объясняем почему. Это не директива и не догма, заключение Венецианской комиссии – это всегда вопрос рассуждений. Когда это не принимается во внимание, например, как в связи с избирательным кодексом, мы объясняем почему мы не учитываем это, и считаем, что наш аргумент в этот раз более весомый», – сказал Папуашвили.

В рабочей встрече принимают участие представители парламентского большинства и оппозиции. От неправительственного сектора в ней участвуют представители организаций-членов грузинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства.

Первая такая встреча по девяти рекомендациям состоялась в парламенте 29 января. Из парламентской оппозиции на встрече не присутствовали депутаты «Лело», поскольку, по их оценке, этот процесс является «имитацией», а «Грузинская мечта» не желает осуществлять реформы.