В Грузии 14-летний школьник запустил петицию за возвращение поезда «кукушки»

14-летний грузинский школьник Дати Бурчуладзе запустил онлайн-петицию, чтобы вернуть знаменитый поезд «кукушку» на старинную узкоколейную железную дорогу Боржоми-Бакуриани, пишет грузинская служба Радио Свобода.
Петиция под названием «Требуем восстановления "кукушки"» появилась на платформе manifest.ge 15 января. За полтора месяца ее подписали более 10 тысяч человек. Это серьезный результат – после 12 тысяч подписей обращение автоматически отправляется адресату. В данном случае это Vинистерство инфраструктуры и регионального развития Грузии.
«"Кукушка" - памятник культурного наследия, визитная карточка Боржоми-Бакуриани, и ее не следовало останавливать. У меня были любимые места на этой дороге, я выходил на небольшой балкончик и любовался оттуда видами. В этом году я узнал, что благодаря подписям можно что-то сделать… Я захотел попросить о восстановлении «кукушки» в этой форме», - сказал Дати журналистам.
- «Кукушка» - визитная карточка Боржомского ущелья. Поезд, который ежедневно обслуживал сотни туристов, остановлен уже четыре года. Рейсы перестали выполнять в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса. Позже в ГЖД заявили, что движение приостановлено на неопределенный срок, поскольку поездки на «кукушке» небезопасны. И железной дороге, и поездам требуется серьезный ремонт.
Форум