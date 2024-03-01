В Грузии 14-летний школьник запустил петицию за возвращение поезда «кукушки»

14-летний грузинский школьник Дати Бурчуладзе запустил онлайн-петицию, чтобы вернуть знаменитый поезд «кукушку» на старинную узкоколейную железную дорогу Боржоми-Бакуриани, пишет грузинская служба Радио Свобода.

Петиция под названием «Требуем восстановления "кукушки"» появилась на платформе manifest.ge 15 января. За полтора месяца ее подписали более 10 тысяч человек. Это серьезный результат – после 12 тысяч подписей обращение автоматически отправляется адресату. В данном случае это Vинистерство инфраструктуры и регионального развития Грузии.

«"Кукушка" - памятник культурного наследия, визитная карточка Боржоми-Бакуриани, и ее не следовало останавливать. У меня были любимые места на этой дороге, я выходил на небольшой балкончик и любовался оттуда видами. В этом году я узнал, что благодаря подписям можно что-то сделать… Я захотел попросить о восстановлении «кукушки» в этой форме», - сказал Дати журналистам.