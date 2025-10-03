TI: за 2 месяца «Грузинской мечте» пожертвовали более 3,5 миллионов лари

В июле–августе 2025 года все партии Грузии в совокупности получили 4 877 977 лари пожертвований, из которых 73% (3 553 326 лари) были перечислены «Грузинской мечте», говоритсяв новом исследовании Transparency International Georgia (TI). В организации подчеркивают, что «по-прежнему остаются легитимные вопросы о возможном участии крупных доноров «Грузинской мечты» в системной коррупции»: связанные с ними компании с 2016 года выигрывали тендеры почти на миллиард лари (997 млн).

19 компаний, связанных с донорами «Грузинской мечты», получили более 8 миллионов лари бюджетных субсидий в 2016–2024 годах. Ни одна компания, связанная с донорами оппозиционных партий, не получала бюджетных субсидий за тот же период, говорится в исследовании.

Что касается пожертвований партиям, список выглядит следующим образом:

«Грузинская мечта» – 3 553 326 лари «Лело – Сильная Грузия» - 994 000 «Гахария – За Грузию» - 192 826 «Сила народа» - 110 000 «Консерваторы за Грузию» - 9 693 «Солидарность миру» - 6 000 «Коалиция за перемены» - 4 443 Лейбористская партия Грузии – 2 310 «Национальное движение» - 2 234 «Альянс патриотов» - 1 695 «Анна Долидзе – За народ» - 1 150 «Свободная Грузия» - 300

За отчетный период «Грузинской мечте» пожертвовали разные суммы 106 человек. Компании, аффилированные с донорами, получали контракты в рамках государственных закупок и различные бюджетные субсидии, говорится в исследовании.