В 2024 году госчиновникам Грузии подарили 16 миллионов лари - исследование TI

В 2024 году государственные служащие Грузии получили подарки на сумму в 22 миллиона лари. Большая часть подарков, 16 миллионов лари, была передана им в виде денег, а также они получили 33 квартиры, 14 земльных участков, 21 автомобиль и 6 единиц оружия, говорится в новом исследовании Transparency International Georgia (TI).

«Важно, чтобы в каждом случае, когда государственный служащий декларирует крупный подарок (значительную сумму денег, ценные предметы или услуги), Антикоррупционное бюро изучало, не имеет ли место попытка легализации незаконного дохода», — заявляют в неправительственной организации.

Во время пребывания на должности чиновников их родители подарили более 100 000 лари:

бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили,

бывшему министру юстиции Рати Брегадзе,

бывшему председателю городского собрания Тбилиси Георгию Ткемаладзе,

судье Верховного суда Георгию Микеладзе.

В исследовании указаны 10 действующих и бывших государственных служащих, которые получили самые дорогостоящие подарки:

Георгий Шапатава – прокурор

Георгий Шапатава получил в подарок 1 012 000 долларов (по среднему курсу лари за 2023 год — 2 661 600 лари). В частности, он получил 870 000 долларов от отца и 142 000 долларов от сестры. В декларации указано, что подарок от отца он получил в результате продажи недвижимости.

Ираклий Кирцхалия – депутат от партии «Грузинская мечта»

В 2023 году Ираклий Кирцхалия получил от отца в подарок недвижимость стоимостью 250 000 долларов. Также он получил от него 185 900 долларов и 137 000 лари денежными средствами. От сестры он получил 1 714 долларов. По среднему курсу 2023 года, общая стоимость подарков, полученных Ираклием Кирцхалией, составляет около 1,3 млн лари.

Вахтанг Баакашвили – первый заместитель руководителя Агентства по делам молодежи

Супруга Вахтанга Баакашвили, Тинатин Мегрелишвили, получила от отца в подарок квартиру стоимостью 295 000 долларов, что по среднему курсу составляет 775 800 лари.

Хатуна Тотладзе – заместитель министра иностранных дел

Хатуна Тотладзе получила от матери 250 000 долларов, что по среднему курсу составляет 657 500 лари.

Давид Церетели – судья

В 2023 году Давид Церетели получил от матери в подарок квартиру стоимостью 156 000 долларов, что по среднему курсу составляет 410 000 лари.

Леван Гамкрелидзе – директор Агентства наземного транспорта

Леван Гамкрелидзе получил от матери в подарок 150 000 долларов (395 000 лари по среднему курсу). В декларации указано, что его мать получила эти средства в результате продажи земельного участка.

Зураб Патарадзе – Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Азербайджане

Зураб Патарадзе получил 75 000 долларов от матери своей супруги и 65 000 долларов от своей матери. В декларации указано, что обе суммы были подарены в результате продажи недвижимости. По среднему курсу лари за 2023 год, общая стоимость подарков составляет 368 000 лари.

Сандро Цабуташвили – начальник Главного управления по управлению и координации границ Департамента патрульной полиции

Сандро Цабуташвили получил от сестры 142 500 лари и 17 640 долларов. Также он получил 70 000 лари от тестя (указано как свадебный подарок). Его супруга, Элене Джихвашвили, получила от отца 63 000 лари, 10 100 евро и 1 200 долларов. По среднему курсу 2023 года, Сандро Цабуташвили и его супруга получили подарки на общую сумму 353 000 лари.

Вепхия Ломидзе – судья

Вепхия Ломидзе получил от своей супруги Нино Джинчарадзе в подарок подвал (коммерческое помещение) стоимостью 300 000 лари.

Давид Зилпимиани – бывший депутат

Давид Зилпимиани получил от своего внука в подарок 105 000 долларов в денежной форме, что по среднему курсу лари за 2023 год составляет 276 000 лари.

Веб-сайт, на котором заполняются деклараций, был отключен в течение шести месяцев. Бюро по борьбе с коррупцией заявило, что это «технический сбой», который, по-видимому, был устранен после коммуникации с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе.